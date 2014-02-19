Разработка проекта жилого дома

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен5 заявок270 просмотров

необходимо разработать проект строительства двухэтажного жилого дома 11х11

район застройки Петропавловск-Камчатский

двускатная мансардная крыша

1-эт (бетон) веранда-прихожая,спальня, кухня, гостинная

2-эт (дерево) две спальни и комната отдыха-бильярд, возможно балкон

необходима пояснительная записка с основными разделами проектирования

чертежи в А3, планы этажей отдельно, фасад, разрез, план инж.оборудования

11 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ArchP
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$150
4 дня
Хороший проект, в пределах цены. Все моменты Петр обсуждает, советуется, всегда практически на связи. Приятно работать!
Был рад работать с Наталией. всё было отлично никаких проблем не было. Буду рад ещё раз поработать с ней.

Заявки фрилансеров

ArchP
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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