Заказ №6249. Диплом по проектированию Объект проектирования: земельно-имущественный комплекс. Есть конкретные разделы диплома. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
Создание проекта - мини-кофейня
Необходимо создать проект мини-коффейни для просчета стоимости и рентабельности постройки. Типовые фото вышлю.
Заявки фрилансеров
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