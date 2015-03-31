Создание проекта - мини-кофейня

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт5 заявок221 просмотр

Необходимо создать проект мини-коффейни для просчета стоимости и рентабельности постройки. Типовые фото вышлю.

10 лет назад
yvkostina
Юлия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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