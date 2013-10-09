Ролик на youtube длительностью 2 минуты. Наложить музыку и озвучить приятным голосом субтитры. Оплата яндекс-деньги или Paypal.
Нужен радиоролик
На постоянной основе требуется написание ипроизводство радиороликов для крупного мебельного магазина.
После знакомства с вашим портфолио предоставлю информацию которую должен донести ролик. О Вас хочу получить текст и в результате готовый ролик. Хронометраж 10 -15 сек.
Заявки фрилансеров
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