Обработка аудиофайлов. (нарезка, нормализация звука и тд)

Здравствуйте! Есть около 20 аудиофайлов - запись голоса (1 предложение, 10-15 секундные аудио файлы)

Нужна нормализация звука, нарезка, удаление шумов (если они есть), работа с голосом - замедление, ускорение, прибавка или убавка строгости голоса.

Работа разовая, нужно уделить максимум внимания задаче, обработка аудиофайлов будет в режиме реального времени, даем 1 файл, согласовываем что нужно делать, вы обрабатываете, мы принимаем, берем другой файл и так 20 раз.