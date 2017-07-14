Обработка аудиофайлов. (нарезка, нормализация звука и тд)

АудиомонтажЗавершен8 заявок257 просмотров
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Здравствуйте! Есть около 20 аудиофайлов - запись голоса (1 предложение, 10-15 секундные аудио файлы)

Нужна нормализация звука, нарезка, удаление шумов (если они есть), работа с голосом - замедление, ускорение, прибавка или убавка строгости голоса.

Работа разовая, нужно уделить максимум внимания задаче, обработка аудиофайлов будет в режиме реального времени, даем 1 файл, согласовываем что нужно делать, вы обрабатываете, мы принимаем, берем другой файл и так 20 раз.

6 лет назад
klez40
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
videocorr
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$32
2 дня
Спасибо! Рекомендую))
Задача поставлена понятно, заказчик всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую.
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