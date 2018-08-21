Почистить начитку от личшних фраз, выбрать лучшие дубли

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен1 заявка214 просмотров

Почистить начитку красивым женским голосом, оставить лучшие дубли

Запись общая 40 минут, много дублей. Брать лучшие, обычно это последние.

Ориентировочно 10 минут на выходе.

Текст прикрепил. Звук заливаю на яндекс-диск.

Никакие эффекты не нужны, только порезать.

Мне скинуть проект в xml

Сроки - вторник утро.

200 рублей.

7 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RixProg
Богдан 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$3
2 дня
Всё отлично! Сделали в срок! Спасибо за работу!
Все ок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RixProg
Богдан 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
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