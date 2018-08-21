Здравствуйте! Есть 5 студийных записей, внутри них необходимо сделать паузы в соответствии с таймингом, также необходимо добавить к каждой запись начала и окончания. Наложить музыку и смонтировать. Делать желательно в программе audacity, есть файлы-исходники, где ...
Почистить начитку от личшних фраз, выбрать лучшие дубли
Почистить начитку красивым женским голосом, оставить лучшие дубли
Запись общая 40 минут, много дублей. Брать лучшие, обычно это последние.
Ориентировочно 10 минут на выходе.
Текст прикрепил. Звук заливаю на яндекс-диск.
Никакие эффекты не нужны, только порезать.
Мне скинуть проект в xml
Сроки - вторник утро.
200 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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