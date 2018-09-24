Программа написана, сценарий имеется, 90 процентов музыкальных треков прилагаю, диалоги Би и Оптимуса есть( Сам голос Оптимуса кардинально не устраивает) необходимо вставить диалоги ведущего и заменить немного диалоги БамблБи (Диалоги БамблБи взять из сценария)
Монтаж аудио
Здравствуйте! Есть 5 студийных записей, внутри них необходимо сделать паузы в соответствии с таймингом, также необходимо добавить к каждой запись начала и окончания. Наложить музыку и смонтировать. Делать желательно в программе audacity, есть файлы-исходники, где часть работы уже сделана - начало и концовка добавлены.
Выбранный исполнитель
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