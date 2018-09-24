Монтаж аудио

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Завершен11 заявок248 просмотров

Здравствуйте! Есть 5 студийных записей, внутри них необходимо сделать паузы в соответствии с таймингом, также необходимо добавить к каждой запись начала и окончания. Наложить музыку и смонтировать. Делать желательно в программе audacity, есть файлы-исходники, где часть работы уже сделана - начало и концовка добавлены.

7 лет назад
AnnaTS
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Silent1um
Юрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
Благодарю Юрия, всегда на связи, оперативно вносил необходимые правки.
С Анной приятно иметь дело. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Silent1um
Юрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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