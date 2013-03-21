Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры. Нужно исправить качество записи телефонного звонка и убрать помехи и шум. Почему-то звук получился то тихий, то громкий и с помехами. Нужно привести всю запись к одной громкости и убрать ...
Подбор звуков для мобильной игры
Нужны звуки мобильной игрушки. Мультяшная графика, нужны звуки для геймплея (армия воюет с армией, ходы поочередно) Список необходимого:
1) Голосовые эффекты для геймплея (что бы издавали какие то звуки иногда, несколько любых типа вскрик, всхлип, смех и тп)
2) Сцена победы
3) Сцена проигрыша
4) Использование магии, 4 звука:
Фаейрболл
Молния
Телепорт
Заморозка
Игра на Android, ссылка в лс
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