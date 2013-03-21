Подбор звуков для мобильной игры

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Закрыт16 заявок444 просмотра

Нужны звуки мобильной игрушки. Мультяшная графика, нужны звуки для геймплея (армия воюет с армией, ходы поочередно) Список необходимого:

1) Голосовые эффекты для геймплея (что бы издавали какие то звуки иногда, несколько любых типа вскрик, всхлип, смех и тп)

2) Сцена победы

3) Сцена проигрыша

4) Использование магии, 4 звука:

Фаейрболл

Молния

Телепорт

Заморозка

Игра на Android, ссылка в лс

Android
10 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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