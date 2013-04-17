Нужно сделать перевод 1 час аудио в текст.
Убрать помехи в аудио-файле
есть файл аудио, записан в транспорте (маршрутке), но почему-то помехи такие, что невозможно ничего услышать.
кто возмётся исправить?
файл по ссылке: http://rusfolder.com/36033129
жду заявок с предложением по цене
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно взять готовой файл, оставить из него начало и конец и сохранить в том же формате.Завершен12 лет назад
женским голосом описание услуг. Красиво распределить слова , фразы, музыкальное сопровождение (на Ваше усмотрение). Ролик на 60 секундАудиомонтаж4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день Вид аудиоролика:* Информационная начитка (с музыкой) *Стиль аудиоролика:* бодрая, модная, современная *Количество голосов дикторов:* 1 Текст аудиоролика:* >> Добрый ...Завершен12 лет назад
- $33
Есть несколько звуковых дорожек. На них записано около 400 имен. Нужно вырезать каждое имя в отдельный файл, а также назвать каждый файл в соответствии с именем, которое в нем звучит.(Например, Aleksey.wav). ...Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер. Ищу помощника для работы над одним проектом - есть небольшие рекламные ролики на английском про строительство домов. Я делаю письменный перевод, отправляю вам, а вы - озвучиваете и накладываете кое-где субтитры. ...Аудиомонтажнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо в оригинальном файле увеличить громкость собеседника (запись с микрофона) и расшифровать текстом. Осторожно - отборный мат(. Длительность 1 мин 15 сек. Срочно. Предоплата. Срочно. Сразу пишите цену. В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.Аудиомонтаж12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно вычистить от вздохов голосовые дорожки. Мультитрек. 3 часа материала. Оплата ЯД.Аудиомонтаж9 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно просто записать женским голосом небольшое голосове приветствие. Спасибо.Завершен12 лет назад
Задание творческое и Вам потребуется немного пофантазировать. Обычно мы делаем видео-запись экрана во время семинара, где виден чат, но в данном случае мы это не сделали. Поэтому нужно придумать Имена (Никнеймы) участников (около ...Аудиомонтаж2 заявкиЗакрыт12 лет назад