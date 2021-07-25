Нужно смонтировать подкаст на 40 минут: нарезать, поставить музыку на фон и придать атмосферу. Все аудиофайлы в формате wav. От исполнителя интересуют сроки выполнения и желаемая оплата.
Простая рутинная работа. Подрезать или удлинить со стандартами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется:
Простая рутинная работа. Подрезать или удлинить с определёнными стандартами 8 часов (21 дорожка) сырого аудиоматериала, попутно всё что не является словами уводить в тишину(silent) и отрезать. За всю работу плачу 30$, по срокам нужно уложиться в месяц, но файлы(21шт.) хочу от вас получать по мере готовности.
Всю работу буду проверять от и до, так как сам буду кисточкой корректировать особо не поддающиеся массовой обработке ЭСС звуки и убирать мелкие огрехи и РЕЗОНАТОРЫ в голосе.
[если есть желающие сделать и эту работу попутно, при условии конечно что вы умеете это делать правильно, то могу накинуть еще 30$ (могу научить, но нужно чтобы у вас были более-менее приличные наушники, в конце данного примера есть слова с встречающимися дефектами после компрессии - если вы их не слышите то этот доп. заработок не для вас)]
[пример] : https://cloud.mail.ru/public/fqf9/qjXLFK25v
В аудиодорожках уже в определённой последовательности произносятся слова в женском и мужском исполнении, в английском и русских вариантах.
1) Жен(англ) -> 2) Муж(рус) -> 3) Жен(рус. медленный) -> 4) Жен (рус. норм. скорость) -> 5) новое англ. слово {цикл}
Задача: расставить приблизительные интервалы; погрешность не более (+100 миллисек.) от заданных значений,
500 1000 1000 2500
1 -> 2 | 2 -> 3 | 3 -> 4 | 4 -> 5 [в аудио примере по заданы маркеры для наглядности]
Если на первом этапе встречаются более 1 англ. жен. смысловой фразы, то интервалы между ними как для 1 этапа, т.е. 500 [в аудио примере по ссылке: заданы маркеры для наглядности]
Весь материал на момент отправки находится в .wave формате 44100. 24bit. соответственно в нём и должен сдаться (т.е в процессе не переконвертировать)
Итого:
1) Подрезать или удлинить с определёнными стандартами 8 часов raw аудиоматериала 30$
2) всё что не является словами уводить в тишину(silent) и отрезать.
3) Ещё доп. 30$ за коррекцию звуков ЭСС и других резонаторов + всякие щелчки и т.д. примеры по ссылке выше (ТОЛЬКО РУЧНАЯ РАБОТА!!!)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Аудиомонтаж59 заявокЗакрыт3 года назад
Ролик - интервью, продолжительность чуть более 1 мин. Один голос едва слышно, его надо усилить, убрать шум ветра. Второй голос - громко, его уменьшить и смех в конце интервью. Товарищи - таланты, озвучить это другое, у меня куча ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Очистить аудио файл от посторонних звуков, тресков, щелчков, шумов и т.п. Нужна только чистая запись голоса, без постороннего шума. Нужно очень срочно и очень хорошо выполнено. https://drive.google.com/file/d/195dKDMmSFbSxN2osqhk-T5tIO76FyBDk/viewАудиомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
перечня исполнителей нет, но это довольно популярные треки.Аудиомонтаж23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу монтажера для летсплеев в сони вегас, умеющего работать с аудио-дорожкой. Я собираю проект (включая цветокоррекцию, склейку кадров и шумодав аудио) Вам остаётся только поработать с двумя аудиодорожками- (голосом и игрой) где-то сделать громче голоса, где-то тише. Длительность одного ...Аудиомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Всем привет! Нужен человек на аудиомонтаж несколько мультиков. ! Вставить музыку и звуки (из готовой библиотеки). НЕ ГОЛОСОВАЯ ОЗВУЧКА (ВАШ ГОЛОС НЕ ТРЕБУЕТСЯ)! 400 руб за мультик (хронометраж 2 мин). Возможно, кто-то захочет получить опыт в таком деле. Желательно ...Аудиомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Доброго дня, НУЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ МАСТЕРИНГ, СВЕДЕНИЕ песен в стиле шансон. Песни записываются постоянно но сводить некому. За приемлемую плату готов регулярно сотрудничать в данном направлении. Ситуация следующая, отец занимается музыкой. Записывать песни в стиле шансон (аудио). количество дорожек ...Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт3 года назад
Не очень разбираюсь в обработке и требуется помощь как правильно обработать звук через adobe audition. Нужен образец, с помощью которого в дальнейшем буду сам редактировать аудио.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад