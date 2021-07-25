Простая рутинная работа. Подрезать или удлинить со стандартами

Здравствуйте, требуется:

Простая рутинная работа. Подрезать или удлинить с определёнными стандартами 8 часов (21 дорожка) сырого аудиоматериала, попутно всё что не является словами уводить в тишину(silent) и отрезать. За всю работу плачу 30$, по срокам нужно уложиться в месяц, но файлы(21шт.) хочу от вас получать по мере готовности.

Всю работу буду проверять от и до, так как сам буду кисточкой корректировать особо не поддающиеся массовой обработке ЭСС звуки и убирать мелкие огрехи и РЕЗОНАТОРЫ в голосе.

[если есть желающие сделать и эту работу попутно, при условии конечно что вы умеете это делать правильно, то могу накинуть еще 30$ (могу научить, но нужно чтобы у вас были более-менее приличные наушники, в конце данного примера есть слова с встречающимися дефектами после компрессии - если вы их не слышите то этот доп. заработок не для вас)]

[пример] : https://cloud.mail.ru/public/fqf9/qjXLFK25v

В аудиодорожках уже в определённой последовательности произносятся слова в женском и мужском исполнении, в английском и русских вариантах.

1) Жен(англ) -> 2) Муж(рус) -> 3) Жен(рус. медленный) -> 4) Жен (рус. норм. скорость) -> 5) новое англ. слово {цикл}

Задача: расставить приблизительные интервалы; погрешность не более (+100 миллисек.) от заданных значений,

500 1000 1000 2500

1 -> 2 | 2 -> 3 | 3 -> 4 | 4 -> 5 [в аудио примере по заданы маркеры для наглядности]

Если на первом этапе встречаются более 1 англ. жен. смысловой фразы, то интервалы между ними как для 1 этапа, т.е. 500 [в аудио примере по ссылке: заданы маркеры для наглядности]

Весь материал на момент отправки находится в .wave формате 44100. 24bit. соответственно в нём и должен сдаться (т.е в процессе не переконвертировать)

Итого:

1) Подрезать или удлинить с определёнными стандартами 8 часов raw аудиоматериала 30$

2) всё что не является словами уводить в тишину(silent) и отрезать.

3) Ещё доп. 30$ за коррекцию звуков ЭСС и других резонаторов + всякие щелчки и т.д. примеры по ссылке выше (ТОЛЬКО РУЧНАЯ РАБОТА!!!)