Работа для звукорежиссера

Очистить аудио файл от посторонних звуков, тресков, щелчков, шумов и т.п. Нужна только чистая запись голоса, без постороннего шума. Нужно очень срочно и очень хорошо выполнено. https://drive.google.com/file/d/195dKDMmSFbSxN2osqhk-T5tIO76FyBDk/view
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ролик - интервью, продолжительность чуть более 1 мин.
Один голос едва слышно, его надо усилить, убрать шум ветра.
Второй голос - громко, его уменьшить и смех в конце интервью.
Товарищи - таланты, озвучить это другое, у меня куча длинных интервью - вы меня всю не "переозвучиваете" ))))) Конкретная задача - РАБОТА С ИМЕЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛОМ, это - вычленить на дорожках два голоса, один, сделать тише и мягче, другой - сделать громче, вот и все.
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