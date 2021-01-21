Работа для звукорежиссера

АудиомонтажЗавершен14 заявок370 просмотров
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Ролик - интервью, продолжительность чуть более 1 мин.

Один голос едва слышно, его надо усилить, убрать шум ветра.

Второй голос - громко, его уменьшить и смех в конце интервью.

Товарищи - таланты, озвучить это другое, у меня куча длинных интервью - вы меня всю не "переозвучиваете" ))))) Конкретная задача - РАБОТА С ИМЕЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛОМ, это - вычленить на дорожках два голоса, один, сделать тише и мягче, другой - сделать громче, вот и все.

3 года назад
guest_1611138205919
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mcrooff
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$15
1 день
Все сделано оперативно, без воды и оставления на потом. Спасибо.
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