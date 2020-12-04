Почистить аудио от шумов

Ищу исполнителя, который будет сводить выпуски подкастов на постоянной основе.Чтобы 1 раз в неделю выходил подкаст. Длительность до 30-60 минут. Пока записи делаются на диктофоны телефонов и порой дистанционно. Правильно давать ТЗ (сюжет) пока не умею, это ...