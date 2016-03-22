Есть Интро с логотипом компании, необходимо наложить звуковые эффекты. Вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/M2ZVu82jmQv82
Сделать аудио ролик 15 секунд!
Нужно проговорить текст с музыкой 15 секунд, мне он нужен для того чтобы поставить его на вызов когда набирают клиенты!
Выбранный исполнитель
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