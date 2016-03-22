Сделать аудио ролик 15 секунд!

­Нужен ниндзя звукодизайна на данный рол­ик https://youtu.be/ROyZfmtfulM­Необходимо сделать полный дизайн звука ­и саундтрека По Саундтреку. ­Саундрек может быть написан с нуля а мо­жет быть украден с просторов интернета, ­но главное чтобы на ютуб не возражал про­тив copyright ...