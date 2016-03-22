Сделать аудио ролик 15 секунд!

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен11 заявок309 просмотров

Нужно проговорить текст с музыкой 15 секунд, мне он нужен для того чтобы поставить его на вызов когда набирают клиенты!

9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zvukmux
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Все ок, спасибо!
Понравилось работать с Вячеславом. Никаких проблем!

Заявки фрилансеров

zvukmux
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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