Сделать Cover версии

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  2. Аудиомонтаж
Закрыт5 заявок558 просмотров

Приветствую!

Пример готовой работы, чтобы понять что от вас требуется:

Образец готового видео: (обратите внимание на аудио, там разный персонаж слева поет своим голосом оригинальный трек) https://www.youtube.com/watch?v=ACV_nevPPaY

Оригинальный трек: https://www.youtube.com/watch?v=GZmoHrq0mEY

Сравните аудио оригинального трека и образца готового видео, вам будет видна разница. Эта разница где левый персонаж поет своим голосом в ютубе называют Cover.

Ваша задача: Заставить десятки других персонажей спеть оригинальный трек своим голосом.

Голоса персонажей где они поют другие треки предоставлю. На основе них нужно будет сделать.

Кто сможет такое сделать оставьте заявку.

4 года назад
Aibek_toksan
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Заявки фрилансеров

Роман
 
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