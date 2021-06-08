Сделать Cover версии

Приветствую!

Пример готовой работы, чтобы понять что от вас требуется:

Образец готового видео: (обратите внимание на аудио, там разный персонаж слева поет своим голосом оригинальный трек) https://www.youtube.com/watch?v=ACV_nevPPaY

Оригинальный трек: https://www.youtube.com/watch?v=GZmoHrq0mEY

Сравните аудио оригинального трека и образца готового видео, вам будет видна разница. Эта разница где левый персонаж поет своим голосом в ютубе называют Cover.

Ваша задача: Заставить десятки других персонажей спеть оригинальный трек своим голосом.

Голоса персонажей где они поют другие треки предоставлю. На основе них нужно будет сделать.

Кто сможет такое сделать оставьте заявку.