Сделать нарезку из фильмов

Необходимо сделать нарезку треков из САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ. А также мультфильмов

Для проведения новогоднего конкурса, необходимо 50-60 треков, начинающихся с проигрыша (или самой узнаваемой части мелодии)

каждая песня должна быть подписана на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Фиьмы должны быть ИЗВЕСТНЫЕ, что бы челок услышав музыку ЛЮБОЙ мог сказать, что это за фильм или мультфильм.

Использовать все советские фильмы, популярные русские и американские. Это могут быть сериалы или полнометражные фильмы. (мульт фильмы)

Обрезать необходимо с места начинания проигрыша и оставить песню до конца.

оплата 1,5 грн или 6 рублей за 1 обрезку