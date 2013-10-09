Сделать нарезку из фильмов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт3 заявки213 просмотров

Необходимо сделать нарезку треков из САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ. А также мультфильмов

Для проведения новогоднего конкурса, необходимо 50-60 треков, начинающихся с проигрыша (или самой узнаваемой части мелодии)

каждая песня должна быть подписана на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Фиьмы должны быть ИЗВЕСТНЫЕ, что бы челок услышав музыку ЛЮБОЙ мог сказать, что это за фильм или мультфильм.

Использовать все советские фильмы, популярные русские и американские. Это могут быть сериалы или полнометражные фильмы. (мульт фильмы)

Обрезать необходимо с места начинания проигрыша и оставить песню до конца.

оплата 1,5 грн или 6 рублей за 1 обрезку

11 лет назад
divosad
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

polykovskayaan
Анжелика 
28 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

polykovskayaan
Анжелика 
28 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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