Свести две демо-записи для радио

$9
АудиомонтажЗакрыт22 заявки1001 просмотр
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Нужно оформить два демо для поиска работы на радио. Жанр – новости. Нужно обработать звук и подобрать вступительную музыку, фоновую музыку, отбивки. Первое демо – серьёзное, с новостями политики. Второе демо – зажигательное, так сказать, с новостями из мира звёзд, кино. Запись и того и того уже есть, домашняя. Примеров музыки и отбивок нет.

Задача довольно несложная, на самом деле. Но справиться с ней, думаю, сможет только человек, имеющий или когда-либо имевший отношение к радио.

Оплата на ЮMoney в рублях.

2 года назад
ThirdDoctor
Владислав 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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