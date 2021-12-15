Свести две демо-записи для радио

Заменить в аудиофайле (песне) обычные припевы на замедленный припевы. Название песни: Sweater weather,исполнитель: The neighborhood. Пример/первая часть трека прикреплен,как файл,таким образом нужно сделать весь трек. Заранее благодарю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оформить два демо для поиска работы на радио. Жанр – новости. Нужно обработать звук и подобрать вступительную музыку, фоновую музыку, отбивки. Первое демо – серьёзное, с новостями политики. Второе демо – зажигательное, так сказать, с новостями из мира звёзд, кино. Запись и того и того уже есть, домашняя. Примеров музыки и отбивок нет.
Задача довольно несложная, на самом деле. Но справиться с ней, думаю, сможет только человек, имеющий или когда-либо имевший отношение к радио.
Оплата на ЮMoney в рублях.
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