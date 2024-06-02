Ищется увлеченный специалист для сведения и мастеринга треков разного стиля. Важна профессиональная обработка голоса, поднятие качества аранжировок и креативный подход. Предпочтение отдается опытным звукарям с собственным портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества и поддержки с переездом в Европу.
Вырезка разговора с песни
Вырезка разговора с песни
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