Профи программист БД Delphi! на несколько лет!

Требуется преподаватель по макросам . Общение по Скайп,удаленный раб.стол, мобильный тел. Оплата Приват24.
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Здравствуйте,
Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд).
Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД.
Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую мелочь в течение месяца и запустить проект в работу. Оплата – предполагается порядка 25-50тр в месяц на весь срок Вашей поддержки и развития БД при занятости порядка 1-2дней в неделю! Кроме этого, главного постоянного дохода, от меня будут новые заказы-проекты-БД которые будут приносить дополнительный доход. Итого должно получиться порядка 70-100тр в месяц!
Кратко – нужен ответственный профи программист Delphi с серьёзным опытом разработки БД для очень долговременного и максимально плодотворного сотрудничества!
Условия:
+ Опыт разработки сложных БД в роли главного программиста в проектах от полу-года и длительнее
+ Русский
+ Москва прописка не менее 5лет
+ Возраст от 25лет
+ Ответственность, Точность, Кропотливость, Внимательность !
+ Умение тестировать свою работу и отвечать за свою работу !
Подробнее после Вашего резюме и примеров работ.
В ответах пишите:
а) ФИО, б) портфолио, в) резюме и контакты включая телефон.
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