Профи программист БД Delphi! на несколько лет!

Здравствуйте,

Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд).

Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД.

Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую мелочь в течение месяца и запустить проект в работу. Оплата – предполагается порядка 25-50тр в месяц на весь срок Вашей поддержки и развития БД при занятости порядка 1-2дней в неделю! Кроме этого, главного постоянного дохода, от меня будут новые заказы-проекты-БД которые будут приносить дополнительный доход. Итого должно получиться порядка 70-100тр в месяц!

Кратко – нужен ответственный профи программист Delphi с серьёзным опытом разработки БД для очень долговременного и максимально плодотворного сотрудничества!

Условия:

+ Опыт разработки сложных БД в роли главного программиста в проектах от полу-года и длительнее

+ Русский

+ Москва прописка не менее 5лет

+ Возраст от 25лет

+ Ответственность, Точность, Кропотливость, Внимательность !

+ Умение тестировать свою работу и отвечать за свою работу !

Подробнее после Вашего резюме и примеров работ.

В ответах пишите:

а) ФИО, б) портфолио, в) резюме и контакты включая телефон.