Требуется преподаватель по макросам в Аксес

Доброго времени суток. Меня интересует либо частное лицо либо молодая компания. Мы: Аутсорсинговая компания. Суть: У нас и у наших клиентов есть потребности... ИХ нужно решать. Предложения принимаются только в усной форме по телефону и только из Москвы! +79265662852 ...