Необходимо придумать название для IT-компании. Основные направления деятельности: - разработка программного обеспечения - бизнес-консалтинг - реинженеринг Основное требование - название должно быть звучным ...
Брэндинг, реклама
Только для серьезных компаний, украинский язык.
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