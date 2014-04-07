Нужно свести баланс для ООО на УСН созданной в ноябре 2013 года. Мелкая торговля, 1 точка продажи, в штате только ген.директор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется: Развёрнутый бизнес-план предприятия по продаже и производству рекламной продукции.
Есть набросок того, что должно быть в итоге.
План должен включать в себя:
1. Цель предприятия (есть)
2. Перечень услуг (есть)
3. Численный штат (есть)
4. Требуемые затраты (есть)
5. Анализ конкурентов (нет/надо (список конкурентов предоставлю)
6. Расчет рентабельности (нет/надо)
7. Маркетинговые инструменты/затраты (нет/надо)
- Ценообразование
- График продаж
- Реклама (онлайн/офлайн)
8. Риски проекта (нет/надо)
9. График реализации проекта (нет/надо)
Оплата ЯД.
Без предоплаты.
Подскажите стоимость работ и сроки?
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