Бизнес план.

Бухгалтерские услугиЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Требуется: Развёрнутый бизнес-план предприятия по продаже и производству рекламной продукции.

Есть набросок того, что должно быть в итоге.

План должен включать в себя:

1. Цель предприятия (есть)

2. Перечень услуг (есть)

3. Численный штат (есть)

4. Требуемые затраты (есть)

5. Анализ конкурентов (нет/надо (список конкурентов предоставлю)

6. Расчет рентабельности (нет/надо)

7. Маркетинговые инструменты/затраты (нет/надо)

- Ценообразование

- График продаж

- Реклама (онлайн/офлайн)

8. Риски проекта (нет/надо)

9. График реализации проекта (нет/надо)

Оплата ЯД.

Без предоплаты.

Подскажите стоимость работ и сроки?

10 лет назад
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад