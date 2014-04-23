Расчет базы для уплаты налогов по УСН

Бухгалтерские услугиЗавершен2 заявки183 просмотра
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Требуется в сервисе "Мое дело" рассчитать базу для уплаты налогов за 1 квартал 2014 года.

10 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Jylia87
Юлия 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$56
3 дня
Спасибо за выполненную работу! Все в срок, выполнено четко. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством, Роман - внимательный и ответственный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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