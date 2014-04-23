Расчет базы для уплаты налогов по УСН

нужно именно маркетинговое исследование любой организации по любому признаку. Например: Маркетинговое исследование сбытовой политики ООО "Ромашка" с целью ее оптимизации. В работе по минимуму должно быть общих теоретических и учебных материалов. Около 35-40 листов Во вложении методичка. В работе по ...