Расчет базы для уплаты налогов по УСН

Приглашаем в нашу команду опытного бухгалтера для ведения бухгалтерского и налогового учета. Система налогообложения УСН. Вся отчетность во все органы сдается через онлайн сервис «Мое дело» (http://www.moedelo.org/). Задачи: -расчет налогов -составление и сдача отчетности в ИФНС, фонды, ...
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Требуется в сервисе "Мое дело" рассчитать базу для уплаты налогов за 1 квартал 2014 года.
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