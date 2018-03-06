Консультация бухгалтерская по оплате из Европы на ЧП Украинское

Бухгалтерские услугиЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Здравствуйте!

Могу ли я как ЧП (частный предприниматель) в Украине принять платеж из Европы наличными за услуги и выписать счет что мне оплатили наличными.

6 лет назад
navi2002ua
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад