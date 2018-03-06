Нужен знающий человек, чтобы заполнить налоговые декларации за 2 квартала для молодого ООО и дать пару советов касающихся налоговой.
Консультация бухгалтерская по оплате из Европы на ЧП Украинское
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Здравствуйте!
Могу ли я как ЧП (частный предприниматель) в Украине принять платеж из Европы наличными за услуги и выписать счет что мне оплатили наличными.
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