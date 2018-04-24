Кому под силу сделать отчет по практике "экономика и бух.учет"?
Подготовить отчетность в ИФНС за 2017г. ООО на УСН 15% + ИП на УСН 6%
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1) По ООО УСН 15% - около 80-90 банковских операций (приход+расход, включая банковские комиссии и т.д.), нужно составить комплект отчетности для сдачи в ИФНС
2) По ИП УСН 6% - 8 входящих операций
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