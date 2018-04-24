Подготовить отчетность в ИФНС за 2017г. ООО на УСН 15% + ИП на УСН 6%

Бухгалтерские услугиЗавершен7 заявок242 просмотра
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1) По ООО УСН 15% - около 80-90 банковских операций (приход+расход, включая банковские комиссии и т.д.), нужно составить комплект отчетности для сдачи в ИФНС

2) По ИП УСН 6% - 8 входящих операций

подробности в лс

6 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lisa_A_D
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$50
10 дней
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