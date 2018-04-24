Подготовить отчетность в ИФНС за 2017г. ООО на УСН 15% + ИП на УСН 6%

Добрый день, ищу бухгалтера для составления отчетности. 1. Необходимы только файлы хмl и пдф. 2. Отчетность сдаю сам через онлайн спринтер. 3. Сотрудников нет. 4. Обороты 2 млн. руб. в квартал. 5. За три рабочих дня присылать необходимые отчеты ПФР, ...