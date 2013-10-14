Требуется человек с бухгалтерским образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем ...
Пересчитать сметы.
Добрый день!
ситуация: есть электронные файлы смет в Microsoft Excel (коды работ, список работы и объемы там указаны), раннее составленные на ноябрь 2013 г. Нужно их пересчитать в сметной программе smeta.ru на 2006 для Москвы. Отдельно указать стоимость РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ! Если есть возможность, указать коэффициент пересчета с 2006 на 2013 год.
Условия работы: цена, сроки, условия оплаты?
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