Пересчитать сметы.

Добрый день!

ситуация: есть электронные файлы смет в Microsoft Excel (коды работ, список работы и объемы там указаны), раннее составленные на ноябрь 2013 г. Нужно их пересчитать в сметной программе smeta.ru на 2006 для Москвы. Отдельно указать стоимость РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ! Если есть возможность, указать коэффициент пересчета с 2006 на 2013 год.

Условия работы: цена, сроки, условия оплаты?