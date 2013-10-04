Нужна помощь с 1С 7.7

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Как автоматически обновить цены из экселевского файла?

Как вывести остатки по складу?

Нужно будет дописать\добавить. И соответственно показать.

Оплата ВМЗ или Приват24

11 лет назад
ais6erg
Илья 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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