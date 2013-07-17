Заполнение номенклатуры 1с

Добрый день имеется 4 фин. операции два аванса и два остатка. Необходимо грамотно внести их в кудир. Сам не могу разобраться. Оплата договорная. Кудир Белорусский!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить карточки товаров следующей информацией:
наименование, единица измерения, цена
работа удаленная, через TeamViewer, знание 1c8 обязательно!
от вас стоимость за 1 карточку пожалуйста
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