Нужен человек который сможет написать курсовую работу по 1С, методичку и пример выполнения предоставлю, работы не много, человек шарящий в данной программе напишет без проблем за пару дней, вообще срок 1 неделя, максимум 2 недели. ...
Реферат
Реферат от 12 до 15 листов
Тема: «Маркетинговая деятельность предприятия и ее совершенствование"(на примере конкретной компании), ВВЕДЕНИЕ 1. теоретические основы организации маркетинговой деятельности. 1.1. сущность и содержание маркетинга, 1.2. особенности маркетинговой деятельности в предприятии, 1.3 нормативно-правовое обеспечение функционирования предприятия; 2.Анализ маркетинговой деятельности. 2.1. общая характеристика предприятия, 2.2. анализ маркетинговой деятельности предприятия, 2.3. анализ показателей; 3. совершенствование маркетинговой деятельности. 3.1. обоснование основных направлений маркетинговой деятельности, 3.2. разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности и их экономическая оценка. ВЫВОДЫ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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