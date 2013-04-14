Курсовой проект 1С

Нужен человек который сможет написать курсовую работу по 1С, методичку и пример выполнения предоставлю, работы не много, человек шарящий в данной программе напишет без проблем за пару дней, вообще срок 1 неделя, максимум 2 недели. Оплата Webmoney или Приват24