Сделать нулевые отчеты по ООО

есть некоторая маленькая торговая компания (10-20 транзакций в день максимум). Нужен человек, который сможет в простейшую бухгалтерскую онлайн программку вводить простейшие транзакци, (купил, продал, расходы, доходы) Это будет занимать не больше одного часа ...