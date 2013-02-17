Тема: «Маркетинговая деятельность предприятия и ее совершенствование"(на примере конкретной компании), ВВЕДЕНИЕ 1. теоретические основы организации маркетинговой деятельности. 1.1. сущность и содержание маркетинга, 1.2. особенности маркетинговой деятельности в предприятии, 1.3 нормативно-правовое обеспечение функционирования предприятия; 2.Анализ маркетинговой ...
Сделать нулевые отчеты по ООО
Необходимо сделать к 15 числу этого отчетного периода нулевые ответы по ООО. Фирма зарегистрирована в Московсой области, примеры предыдущих отчетов есть. Ваши предложения.
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