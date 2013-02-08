Преподаватель для обучающих семинаров

Нужно на конкретных цифрах расписать по ООО г. Москва - услуги электромонтажа слаботочных систем (до 1000В) и оборудования связи, для двух вариантов налогообложения - ОСНО и УСНО (уточнить допустимый месячный/годовой объем для г. Москвы): - какие ...
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Добрый день
Ищу преподавателей для проведения обучающих web тренингов и семинаров.
Необходимы направления:
- Бухгалтерия
- Бухгалтерский учет с нуля
- Бухгалтерский учет и налогообложение
- Годовая отчетность ООО и ИП
- Работа с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 8
- Работа с программой 1С Предприятие 8:Управление торговлей
- Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8
- Компьютеры
- Базовая (углубленная) компьютерная подготовка (Windows XP, Windows 7, Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007)
- 3DS Max
- Работа в системе ArchiCAD
- Работа с программой Power Point
- Photoshop, InDesign, Illustrator
- Логистика
- Основы логистики
- Транспортная логистика
- Складская логистика
- Иностранные языки
- Английский (начальный, средний, продвинутый уровни)
- Немецкий
- Испанский
- Итальянский
- Французский
Если у Вас есть другие интересные предложения пишите.
Прошу в комментария проекта писать Ваше направление и стоимость 1 часа работы.
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