Преподаватель для обучающих семинаров

Бухгалтерские услугиЗакрыт6 заявок227 просмотров
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Добрый день

Ищу преподавателей для проведения обучающих web тренингов и семинаров.

Необходимы направления:

- Бухгалтерия

- Бухгалтерский учет с нуля

- Бухгалтерский учет и налогообложение

- Годовая отчетность ООО и ИП

- Работа с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 8

- Работа с программой 1С Предприятие 8:Управление торговлей

- Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8

- Компьютеры

- Базовая (углубленная) компьютерная подготовка (Windows XP, Windows 7, Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007)

- 3DS Max

- Работа в системе ArchiCAD

- Работа с программой Power Point

- Photoshop, InDesign, Illustrator

- Логистика

- Основы логистики

- Транспортная логистика

- Складская логистика

- Иностранные языки

- Английский (начальный, средний, продвинутый уровни)

- Немецкий

- Испанский

- Итальянский

- Французский

Если у Вас есть другие интересные предложения пишите.

Прошу в комментария проекта писать Ваше направление и стоимость 1 часа работы.

11 лет назад
alk51
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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