Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Создание номенклатуры товара
Добрый день!
На основе имеющихся материалов необходимо разработать более удобный и стандартный классификатор для товаров в каталоге - НОМЕНКЛАТУРУ
Предоставляемые материалы: 2 файла excel для подготовки товарной номенклатуры.
Товар: продукция на основе нанотрубок.
Пользователи: клиенты (англоязычные, из области химии) и внутренний состав компании
Задача: разработать товарную номенклатуру с использованием международных стандартов классификации. (Например: в представленном документе PA- означает «paste», для англоязычного мира это может вызвать путаницу, так как PA- полиамид). Результат- удобный каталог, в котором любой пользователь, сможет легко и быстро найти нужный ему товар, сделав всего лишь один (максимум два) клика мышью. Также нужно учесть, что данный документ можно будет легко развивать и дополнять в будущем, благодаря удобной и понятной кодировке.
Формат: в программе excel
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно провести финансовую аналитику в ресторане. Нужны базовые и расширенные отчеты. PNL, ДДС, Бюджетирование. Работа проектная, с возможностью дальнейшего сотрудничества. Ваши предложения. Ищем ...Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется качественный копирайт по тематике бухучета. Для написание статей нужно хорошо ориентироваться в налоговой системе РФ upd актуально!Бухгалтерские услуги12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Ищу человека, который поможет разобраться в программе Frontol и решить нескольких задач. Работа НЕ постоянная. За деталями пишите на электронный адрес. В письме, пожалуйста, указывайте свой опыт работы, а также пожелания по ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, Ищу человека, который поможет разобраться в программе Айтида и решить нескольких задач. Работа НЕ постоянная. За деталями пишите на электронный адрес. В письме, пожалуйста, указывайте свой опыт работы, а также пожелания по ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, Ищу человека, который поможет разобраться в программе TRASSIR и решить нескольких задач. Работа НЕ постоянная. За деталями пишите на электронный адрес. В письме, пожалуйста, указывайте свой опыт работы, а также пожелания по ...Закрыт10 лет назад
Проверить правильность расчетов и внесений, итоговый отчет. Файлы Эксель, PDF, админка сайта, сайты почтовых служб и платежных систем. Финансовая отчетность, объем небольшой. Сама бухгалтерия несложная, только финансовая, ничего общего с ...Бухгалтерские услуги12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требования работы в эл виде. сроки 30 марта задание обьемное вышлю на эл почту.Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести справочники (кроме – номенклатура, материалы) и остатки по счетам 60, 61 из комплексная 7.70.541 в бухгалтерию 2.0.64.8 Доступ по tm или ammyy Указывайте пожалуйста стоимость и срокиБухгалтерские услуги4 заявкиЗакрыт10 лет назад