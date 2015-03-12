Создание номенклатуры товара

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На основе имеющихся материалов необходимо разработать более удобный и стандартный классификатор для товаров в каталоге - НОМЕНКЛАТУРУ

Предоставляемые материалы: 2 файла excel для подготовки товарной номенклатуры.

Товар: продукция на основе нанотрубок.

Пользователи: клиенты (англоязычные, из области химии) и внутренний состав компании

Задача: разработать товарную номенклатуру с использованием международных стандартов классификации. (Например: в представленном документе PA- означает «paste», для англоязычного мира это может вызвать путаницу, так как PA- полиамид). Результат- удобный каталог, в котором любой пользователь, сможет легко и быстро найти нужный ему товар, сделав всего лишь один (максимум два) клика мышью. Также нужно учесть, что данный документ можно будет легко развивать и дополнять в будущем, благодаря удобной и понятной кодировке.

Формат: в программе excel