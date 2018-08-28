Требуется бухгалтер на постоянную занятость

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Требуется бухгалтер для работы с отчетами онлайн-проектов.

Есть несколько веб-сайтов с разными сервисами, в основном продажи онлайн.

Нужно вести учет продаж и расходов.

Обязательные требования, без которых лучше не оставлять заявки:

  • Обязательное знание английского и русского;
  • Бухгалтер должен быть максимально мобилен, иметь возможность вести переговоры по skype и другим месенджерам, в частности jabber, telegram, whatsapp;
Работа: еженедельная сверка статистики биллингов и банков, формирование отчетов по сверкам и рассылка их должностным лицам.
7 лет назад
EvgenKras
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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