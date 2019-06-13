Требуется помощь бухгалтера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт14 заявок273 просмотра

Требуется специалист для бухгалтерского сопровождения ИП иООО, проверка аудита и учета, а также бухгалтерских консультаций на аутсорсинге.

Желателен опыт работы на аутсорсинге, знание бухгалтерских программ. 

6 лет назад
avlisko
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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