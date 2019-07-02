Требуется первичная консультация эксперта по банковским гарантиям и тендерным займам с возможным дальнейшим привлечением в проектную деятельность.
- $50Юридические услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Требуется первичная консультация эксперта по выпуску облигаций с возможным дальнейшим привлечением в проектную деятельность.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Требуется первичная консультация эксперта по торгам, аукционам и банкротствам.Юридические услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Требуется консультация специалиста по продвижению. Сфера деятельности компании – консалтинг.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется корпоративный юрист. Основные задачи: подготовка документов для тендеров, составление договоров для внутренней работы, взыскания задолженностей и т.д.Юридические услуги7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Для сопровождения компаний требуется тендеролог. Наличие опыта сопровождения компаний обязательно. Знание всех ЭТП, навыки получения ЭЦП и поиск необходимых тендеров.Юридические услугинет заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется налоговый специалист для оказания налоговых консультаций и работы в проектной группе. Желателен опыт в консалтинговых компаниях. Хорошее знание налогового законодательства.Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется специалист для бухгалтерского сопровождения ИП иООО, проверка аудита и учета, а также бухгалтерских консультаций на аутсорсинге. Желателен опыт работы на аутсорсинге, знание бухгалтерских программ.Бухгалтерские услуги14 заявокЗакрыт6 лет назад