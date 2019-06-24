Требуется помощь эксперта по банковским гарантиям и тендерным займам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт3 заявки148 просмотров

Требуется первичная консультация эксперта по банковским гарантиям и тендерным займам с возможным дальнейшим привлечением в проектную деятельность.

 

6 лет назад
avlisko
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров