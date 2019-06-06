Требуется помощь тендерного специалиста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
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Для сопровождения компаний требуется тендеролог. Наличие опыта сопровождения компаний обязательно. Знание всех ЭТП, навыки получения ЭЦП и поиск необходимых тендеров. 

6 лет назад
avlisko
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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