Чтобы по ней можно было отрисовать схему аналогичную этой (скрепка) Пишите кто какие страны может сделать и кто сколько хочет за каждую работать буду с тем кто предложит минимальную ...
Требуется помощь корпоративного юриста
Требуется корпоративный юрист. Основные задачи: подготовка документов для тендеров, составление договоров для внутренней работы, взыскания задолженностей и т.д.
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