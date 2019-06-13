Требуется помощь специалиста по налогам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт7 заявок259 просмотров

Требуется налоговый специалист для оказания налоговых консультаций и работы в проектной группе. Желателен опыт в консалтинговых компаниях. Хорошее знание налогового законодательства. 

6 лет назад
avlisko
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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