Задача по микроэкономике 1 курс

Пишем статью по бухгалтерскому учету в религиозных организациях. Нужен специалист, который сможет помочь, объяснить, как ведется учет в таких организациях, рассказать особенности. Также нужно проверить написанную статью на корректность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решить задачу по микроэкономике
"Фирма действует в условиях краткосрочного периода"
Подробнее с исполнителем
- Похожие заказы
- Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима консультация бухгалтера, имеющего опыт работы с интернет-банком (любой банк) по ряду операций: платежные поручения валютный контроль депозиты зарплатные проекты кредитные и документарные сделки ВЭД Созвонимся с вами по Zoom, зададим общие вопросы в части порядка выполнения операций выше, без привязки непосредственно ...Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт3 года назад
Составить 2НДФЛ физлица на доходы, полученные от операций на фондовом рынке через российского брокера.Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт3 года назад
Приветствую! Нужна консультация бухгалтера следующего характера: Сейчас занимаемся ликвидацией двух ликвидацией двух своих старых компаний Компании на ОСНО, нужно привести налоговую отчетность в порядок С обоих были отгрузки чуть больше, чем на 1 млн рублей с каждой (с одной ...Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт3 года назад
Задача контрольной работыБухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт3 года назад
Придумать имя для агентства бухгалтерских услуг и кадрового аутсорса, которое не занято другими российскими организациями, с учётом требований гк рфБухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо рассчитать налог за 3 и 4 квартал,ИП (доходы минус расходы) без сотрудников,оборот 500 000,подготовить документы для налоговой,счёт в Тинькофф банке.Бухгалтерские услуги10 заявокЗакрыт3 года назад
необходимо залогиниться на платформе 1с и сдать тест за меня, нужно выбирать правильный вариант, в основном там вопросы по дт кт проводкам, на решение дается 30-50 минутБухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт3 года назад
составить бухгалтерскую отчетность (баланс, журнал хозяйственных операций, главную книгу, оборотно-сальдовую ведомость) для гостиницы. данные предоставлю. необходимо для курсовой работы.Бухгалтерские услуги8 заявокЗакрыт3 года назад
Расчитать налоги ФОП третьей групи, сделать отчет за третий квартал, пересчитать уплачений налог за три квартала. (Украина)Бухгалтерские услуги9 заявокЗакрыт3 года назад