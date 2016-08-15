Чертежи для производства

Необходимо создать библиотеку файлов: 2д блоки и 3д модели продукции компании. Сильно детализировать не нужно, основные детали показать, а 3д модели нужно смоделировать, качество выставляется при рендере, рендерить будут уже сами архитекторы, если им будет нужно. Расширение ...
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Разработка чертежей для производства в Solid Works по техническому заданию. Пример работы в приложении, но еще необходимо карту раскроя листового металла и порезку труб к каждому чертежу. Пример работы в приложении.
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