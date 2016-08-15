Чертежи для производства

Чертежи и СхемыЗакрыт12 заявок530 просмотров
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Разработка чертежей для производства в Solid Works по техническому заданию. Пример работы в приложении, но еще необходимо карту раскроя листового металла и порезку труб к каждому чертежу. Пример работы в приложении.

7 лет назад
teleckop
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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