Чертежи конструкции крыши

$100
Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Согласно заданию (архитектурные планы, фасады, план кровли) выполнить чертежи раздела КД. Обьект- индивидуальный жилой дом. Конструкции кровли выполнены в двух уровнях - мансардная над первой частью дома и кровли одноэтажной части дома.

Чертежи необходимы только для одноэтажной части!!!!

В состав комплекта чертежей должны входить - схема расположения стропильных конструкций, разрезы, узлы, спецификация материалов.желательно приложить результаты расчетов (можно в произвольном виде).

необходимо выполнить в сжатые сроки

Необходимая архитектура-в прикрепленных файлах.

10 лет назад
Vektor-art
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад