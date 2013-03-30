Графическая часть проекта дооборудования причала

Требуется:

Подготовить чертежи в AutoCad для "Проекта дооборудования гидротехнического сооружения (морского причала) противопожарными мероприятиями для обеспечения безопасной стоянки нефтеналивных судов (танкеров)". Объем графической части - от 3 до 6 листов формата А3. В качестве примера такой работы - прикрепил пару файлов в формате .pdf. Заказы на подобную работу есть, поэтому заинтересован в длительном сотрудничестве на перспективу.

Подобные проекты, включая чертежи в AutoCad, выполняю самостоятельно "под ключ", теперь "зашиваюсь" из-за большого количества заказов. "Рыбу" графической части в AutoCad, исходные данные и подробную консультацию, как и что рисовать, предоставлю. Сложного там ничего нет, все просто.

Если Вы инженер-технолог с опытом проектирования технологических трубопроводных систем (насосные станции, нефтебазы, АЗС, технологические трубопроводы) - буду рад сотрудничеству. Работы много. Жду предложений.