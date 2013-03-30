Графическая часть проекта дооборудования причала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки388 просмотров

Требуется:

Подготовить чертежи в AutoCad для "Проекта дооборудования гидротехнического сооружения (морского причала) противопожарными мероприятиями для обеспечения безопасной стоянки нефтеналивных судов (танкеров)". Объем графической части - от 3 до 6 листов формата А3. В качестве примера такой работы - прикрепил пару файлов в формате .pdf. Заказы на подобную работу есть, поэтому заинтересован в длительном сотрудничестве на перспективу.

Подобные проекты, включая чертежи в AutoCad, выполняю самостоятельно "под ключ", теперь "зашиваюсь" из-за большого количества заказов. "Рыбу" графической части в AutoCad, исходные данные и подробную консультацию, как и что рисовать, предоставлю. Сложного там ничего нет, все просто.

Если Вы инженер-технолог с опытом проектирования технологических трубопроводных систем (насосные станции, нефтебазы, АЗС, технологические трубопроводы) - буду рад сотрудничеству. Работы много. Жду предложений.

AutoCAD
12 лет назад
vkovbas
62 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Чертежи к дипломному проекту

    Тема "проектирование кафе-кондитерской" чертежи: • генеральный план земельного участка с размещением проектируемо-го здания; • фасад здания с указанием архитектурного решения внешнего вида; • ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чертеж в КОМПАС-3

    делать чертеж печатного узла в КОМПАС-3D. Имеется нарисованный печатный узел в программе Sprint Layout . Устройство: зарядное устройство. В принципе мне достаточно непосредственно чертежа пу (с двух сторон, все как нужно). Формат А3-А2.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовать профили

    $50

    Необходимо отрисовать строительные профили в редакторе с векторной графикой (на выходе файл .eps). Пример тут - чертеж справа (синий профиль не нужен): http://znpo.lipetsk.ru/sites/default/newpics/profnastil/c8.gif Более подробное ТЗ выбранному исполнителю!

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект каркасного дома (канадская технология)

    Требуется разработка проектно-сметной документации каркасного дома по эскизам заказчика. При обращении просьба указывать стоимость разработки проекта за 1 м2 и какие документы входят в эту стоимость, а также возможность связи через скайп.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Чертеж

    Нужно под эту деталь подобрать трех кулачковый патрон и начертить его совместно с деталью в масштабе 1:1 + сделать деталировку трехкулачкового патрона со спецификацией.

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект гидро-квадро машины в 3D

    Нужен проект гидро-квадро машины в 3D http://www.atvsalon.ru/article11.html Чтобы можно было разделять на детали и смотреть всё в деталях и с чертежами, делать презентации и отдавать на изготовление Желательно смета ...

    HTML
    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад