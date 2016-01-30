Проект разборного крана балки

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Здравствуйте!

Нужен чертеж-сборка металлоконструкции крана балки в solidworks. На двух ногах. Под таль. Для подъема веса 2.5 тонны. Высота подъема до 5 метров. ширина пролета 3 метра. Разборный и на колесах для передвижения по помещению. 

SolidWorks
9 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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