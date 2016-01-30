Требуется разработать несколько чертежей. Перевести с эскиза + .stl-файла по ТЗ в чертеж для ЧПУ. Чертежи с стл-файлов с переводом в точные координаты и размеры (выходной формат - dwg, step, iges). Работы немного, но она +- ...
Проект разборного крана балки
Здравствуйте!
Нужен чертеж-сборка металлоконструкции крана балки в solidworks. На двух ногах. Под таль. Для подъема веса 2.5 тонны. Высота подъема до 5 метров. ширина пролета 3 метра. Разборный и на колесах для передвижения по помещению.
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