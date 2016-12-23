Сделать чертеж и 3д модель конструктора

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка163 просмотра

Необходимо сделать чертеж по эскизам детского конструтора.

А также 3д модель для интструкции. 

8 лет назад
forest88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$60
1 день
Все сделано хорошо! Рекомендую!
Благодарю за честность и оперативность правок!

Заявки фрилансеров

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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