СПб, проектировщик scada, АСУТП

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Закрыт1 заявка342 просмотра

Проект – автоматизация и диспетчеризация котельной в СПб.

Нужен человек из СПб для совместной работы. От него, разработка визуальной среды для мониторинга текущих процессов. Сделать наглядную схему с отображением всего оборудования, автоматич. задвижек, датчиков, с отображением всех текущих процессов; без управления, чисто мониторинг. Согласовать с контроллером (железо можно будет купить то, с которым Вам удобнее работать) на который будут заведены все точки.

Склонен к scada-системе, что-то вроде masterscada.

Если Вам удобнее будет cпрограммировать проект на Delphi, готов и такой вариант рассмотреть.

Delphi
11 лет назад
vasilisarov
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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