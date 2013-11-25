СПб, проектировщик scada, АСУТП

Проект – автоматизация и диспетчеризация котельной в СПб.

Нужен человек из СПб для совместной работы. От него, разработка визуальной среды для мониторинга текущих процессов. Сделать наглядную схему с отображением всего оборудования, автоматич. задвижек, датчиков, с отображением всех текущих процессов; без управления, чисто мониторинг. Согласовать с контроллером (железо можно будет купить то, с которым Вам удобнее работать) на который будут заведены все точки.

Склонен к scada-системе, что-то вроде masterscada.

Если Вам удобнее будет cпрограммировать проект на Delphi, готов и такой вариант рассмотреть.