Необходимо начертить схему источника бесперебойного питания с двойным преобразованием в microsoft visio.
Задача для чертежника AutoCAD (чертеж с tiff)
Всем здравствуйте. Нужен ответвственный чертежник. Имеется с десяток чертежей в формате tiff(картинка). Нужно воссоздать в AutoCAD один к одному. Для примера прикрепляю пару картинок.
Срок до 20 апреля. После будет еще десяток чертежей. И так далее. Если сработаемся - возможно длительное сотрудничество.
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