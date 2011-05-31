Дизайн эквалайзера

Нужно разработать дизайн для мобильного приложения. Приложение представляет собой полноэкранный эквалайзер. 8 полос для регулировки, регулятор громкости, регулятор баланса, логотип приложения, список для выбора предустановленных настроек. Размер приложения: 360х640 пикселей. В аттаче к проекту очень примерная схема.

Предпочтение людям, имеющим опыт создания скинов для муз.плееров.

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