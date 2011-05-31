Дизайн эквалайзера

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт12 заявок226 просмотров
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Нужно разработать дизайн для мобильного приложения. Приложение представляет собой полноэкранный эквалайзер. 8 полос для регулировки, регулятор громкости, регулятор баланса, логотип приложения, список для выбора предустановленных настроек. Размер приложения: 360х640 пикселей. В аттаче к проекту очень примерная схема.

Предпочтение людям, имеющим опыт создания скинов для муз.плееров.

Пожалуйста, указываете приблизительный порядок цен за подобную работу. Предложения без указания цены рассматриваться не будут в любом случае.

13 лет назад
cuHopTuK
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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