Проектирование и оформление приложения под iPhone

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Есть приложение под iPhone для управления своими задачами. Приложение является частью пакета для организации и управления своими делами по методологии Getting Things Done. Нужен человек который:

1) поможет спроектировать интерфейс (есть пару функций, которые нужно добавить в приложение) так что бы приложение было максимально простым

2) оформит его, что б оно выглядело эстетично (шрифты, цвета, отступы картинки, фоны и т.д.)

3) сделает главную иконку

Очень желательно конечно разбираться в Apple UI Guidelines.

13 лет назад
programmistus
Костя 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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