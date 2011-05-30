Проектирование и оформление приложения под iPhone

Есть приложение под iPhone для управления своими задачами. Приложение является частью пакета для организации и управления своими делами по методологии Getting Things Done. Нужен человек который:

1) поможет спроектировать интерфейс (есть пару функций, которые нужно добавить в приложение) так что бы приложение было максимально простым

2) оформит его, что б оно выглядело эстетично (шрифты, цвета, отступы картинки, фоны и т.д.)

3) сделает главную иконку

Очень желательно конечно разбираться в Apple UI Guidelines.