Дизайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок213 просмотров

Добрый день. Нужно создать  дизайн игры( похожую на онлайн фермы ) но на строительную тематику .( заводы и сырьё ). Сразу пишите примерные сроки и стоимость ваших услуг.

8 лет назад
Andron85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров