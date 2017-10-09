Доделать парсер в VBA Ексель

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка262 просмотра

Необходимо сделать выбор матчей для расчета, по ТЗ в прикреплении.

Оплата только после принятия выполненной работы по ТЗ.

VBA
8 лет назад
sd5555
46 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ptol
49 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Всё сделал за пару часов. Качественно. Добавил улучшение в виде ещё одной кнопки-макроса, хотя в ТЗ этого не требовалось. Я доволен, рекомендую!
Задачи поставлены четко! Связь без задержек. Оплата поступила, по факту проверки работы, без задержек, в полном объеме Сотрудничеством доволен РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

ptol
49 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад